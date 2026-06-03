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Анна Калинская прокомментировала поражение от Майи Хвалиньской в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Анна Калинская прокомментировала поражение от Майи Хвалиньской в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о поражении в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 от польки Майи Хвалиньской (114-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (3:7), 3:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 12:10 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

— Она очень хорошо играла. Я, по ощущениям, боролась не только с ней, но и с ветром, погодными условиями. Мне как леворукой сегодня было непросто. Конечно, жаль проигрывать, но я проиграла.

Она очень высоко посылала мячи, насколько вам это было тяжело?
— Сегодня было холодно, так что мяч летел медленнее. Я не могла использовать свою скорость и мощь, так что для неё это стало преимуществом. А я не чувствовала контроль в розыгрыше, потому что мои мячи летели не так сильно, и я не могла доставить ей особых проблем.

— Вы здорово начали матч, сразу сделали брейк. Что случилось потом?
— Была смена сторон, и я уже играла против ветра. Не могла хорошо подать, было тяжело подкидывать мяч. Не чувствовала, что у меня есть какое-то преимущество как на подаче, так и на приеме. Все было равно весь матч, — сказала Калинская на пресс-конференции.

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