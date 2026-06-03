Анна Калинская прокомментировала поражение от Майи Хвалиньской в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о поражении в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 от польки Майи Хвалиньской (114-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (3:7), 3:6.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
— Она очень хорошо играла. Я, по ощущениям, боролась не только с ней, но и с ветром, погодными условиями. Мне как леворукой сегодня было непросто. Конечно, жаль проигрывать, но я проиграла.
— Она очень высоко посылала мячи, насколько вам это было тяжело?
— Сегодня было холодно, так что мяч летел медленнее. Я не могла использовать свою скорость и мощь, так что для неё это стало преимуществом. А я не чувствовала контроль в розыгрыше, потому что мои мячи летели не так сильно, и я не могла доставить ей особых проблем.
— Вы здорово начали матч, сразу сделали брейк. Что случилось потом?
— Была смена сторон, и я уже играла против ветра. Не могла хорошо подать, было тяжело подкидывать мяч. Не чувствовала, что у меня есть какое-то преимущество как на подаче, так и на приеме. Все было равно весь матч, — сказала Калинская на пресс-конференции.
- 3 июня 2026
-
16:38
-
16:37
-
16:23
-
16:11
-
16:02
-
15:53
-
15:47
-
15:36
-
15:26
-
15:19
-
14:48
-
14:30
-
14:26
-
14:06
-
14:05
-
13:55
-
13:24
-
13:22
-
13:11
-
13:04
-
12:53
-
12:35
-
12:15
-
11:41
-
11:23
-
11:12
-
10:54
-
10:39
-
10:30
-
10:18
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:18