Диана Шнайдер с «баранкой» обыграла Арину Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв белоруску Арину Соболенко (первый номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:5, 6:0.

Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. За время матча Арина Соболенко выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Диана Шнайдер сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 20 брейк-пойнтов.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2026 Диана Шнайдер сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.