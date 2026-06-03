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Арина Соболенко — Диана Шнайдер, результат матча 3 июня 2026, счет 1:2, 1/4 финала круг Ролан Гаррос – 2026

Диана Шнайдер с «баранкой» обыграла Арину Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026
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23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв белоруску Арину Соболенко (первый номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:5, 6:0.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. За время матча Арина Соболенко выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Диана Шнайдер сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 20 брейк-пойнтов.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2026 Диана Шнайдер сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

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