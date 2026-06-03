Диана Шнайдер с «баранкой» обыграла Арину Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026
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23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв белоруску Арину Соболенко (первый номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:5, 6:0.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. За время матча Арина Соболенко выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Диана Шнайдер сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 20 брейк-пойнтов.
В полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2026 Диана Шнайдер сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.
«Ролан Гаррос» – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.
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