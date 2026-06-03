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Калинская: хотела бы сыграть с Хвалиньской на траве или харде

Калинская: хотела бы сыграть с Хвалиньской на траве или харде
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24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о матче с полькой Майей Хвалиньской (114-й номер рейтинга) в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Россиянка уступила со счётом 6:7 (3:7), 3:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 12:10 МСК
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

Как думаете, стиль игры Майи подходит только для грунта или может быть эффективным и на других покрытиях?
— Смотрела её статистику, она играет только на грунте. Может, матча три сыграла на харде. Так что не знаю, посмотрим, как она будет играть, теперь её рейтинг вырос. Ей надо будет играть на других покрытиях, я бы хотела сыграть с ней на траве или харде.

Из-за условий было тяжело ментально? Может, вы где-то начинали спешить, старались побыстрее закончить розыгрыш?
— Мне было тяжелее играть, да, временами расстраивалась, но надо было стараться показать всё, что могу. Однако не скажу, что ментально я была подавлена или думала об этом в каждом розыгрыше. Мне просто надо было найти другой способ победить. К сожалению, не получилось, — сказала Калинская на пресс-конференции.

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