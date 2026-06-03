«Больше не допущу такой ошибки». Андреева вспомнила первый полуфинал на «РГ»-2024

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась воспоминаниями о своём полуфинале двухлетней давности на «Ролан Гаррос» – 2024, отметив, что тогда из-за нервов слишком рано начала думать о финале.

«Кажется, будто прошло не два года, но, не знаю, это немного безумно — думать, что мой последний полуфинал был два года назад и мне тогда было 17 лет.

Я помню, что перед тем полуфиналом я была очень, очень нервной, потому что всё, о чём я могла думать, это: «Если я выиграю, то выйду в финал». И я даже ещё не сыграла сам матч.

Такой ошибки я точно больше не допущу. Я действительно постараюсь сосредоточиться на матче, который у меня перед глазами, не смотреть слишком далеко вперёд и стараться играть очко за очком, выкладываться на 100%, бороться, терпеть, делать всё, что могу, чтобы выиграть и усложнить жизнь сопернику.

Посмотрим, что будет, кто победит, а я просто постараюсь показать максимум», – сказала Андреева в студии Tennis Channel.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2026 Андреева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк.