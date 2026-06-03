«Он доведёт дело до конца». Макинрой — о Звереве на «Ролан Гаррос»
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Обладатель семи титулов чемпиона турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой прокомментировал победу третьей ракетки мира немца Александра Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 с испанцем Рафаэлем Ходаром. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
29
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
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3
Александр Зверев
А. Зверев
«Как он подаёт, как он, наконец, продвигается вперёд прямым ударом: это то, чего ждали последние два, три или четыре года. Мы ждём, когда он наконец доведёт дело до конца, думаю, он это сделает», — приводит слова Макинроя We love tennis.
В полуфинале Зверев сыграет с чехом Якубом Меншиком. Мужской турнир в Париже завершится 7 июня.
Комментарии
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