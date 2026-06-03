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«Он доведёт дело до конца». Макинрой — о Звереве на «Ролан Гаррос»

«Он доведёт дело до конца». Макинрой — о Звереве на «Ролан Гаррос»
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Обладатель семи титулов чемпиона турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой прокомментировал победу третьей ракетки мира немца Александра Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 с испанцем Рафаэлем Ходаром. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 15:50 МСК
Рафаэль Ходар
29
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		1 3
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Как он подаёт, как он, наконец, продвигается вперёд прямым ударом: это то, чего ждали последние два, три или четыре года. Мы ждём, когда он наконец доведёт дело до конца, думаю, он это сделает», — приводит слова Макинроя We love tennis.

В полуфинале Зверев сыграет с чехом Якубом Меншиком. Мужской турнир в Париже завершится 7 июня.

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