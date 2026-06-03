Бывший тренер Карлоса Алькараса высказался о возможной работе с Янником Синнером

Хуан-Карлос Ферреро, чемпион «Ролан Гаррос» — 2003, экс-тренер второй ракетки мира Карлоса Алькараса, ответил на вопрос о возможности работы с итальянцем Янником Синнером.

«Несколько месяцев назад я бы сказал «нет». Расставание с Карлосом было слишком недавним. Но теперь чувствую себя сильнее и сказал бы: «Почему бы и нет?» Синнеру нравится тяжело работать, он готов сделать всё возможное, чтобы остаться номером один. Мне нравится его отношение. Было бы здорово его тренировать», — приводит слова Ферреро Tiempo De Tenis в социальной сети X.

Янник Синнер — итальянский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель четырёх турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии (2024 и 2025), Открытый чемпионат США — 2024, Уимблдон — 2025, двух Итоговых турниров ATP (2024, 2025) и двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Италии (2023, 2024). На его счету 28 титулов ATP в одиночном разряде.