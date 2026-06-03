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Шнайдер — первая теннисистка, взявшая сет у Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026

Шнайдер — первая теннисистка, взявшая сет у Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026
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23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер стала первой теннисисткой в розыгрыше Открытого чемпионата Франции — 2026, которая смогла взять сет у первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко. Россиянка выиграла вторую партию матча 1/4 финала со счётом 7:5. Стоит отметить, что по ходу партии россиянка отыгралась со счёта 1:4.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

На момент написания новости в игре идёт решающий третий сет. Следить за ходом встречи Диана Шнайдер – Арина Соболенко можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.

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