Шнайдер — первая теннисистка, взявшая сет у Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер стала первой теннисисткой в розыгрыше Открытого чемпионата Франции — 2026, которая смогла взять сет у первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко. Россиянка выиграла вторую партию матча 1/4 финала со счётом 7:5. Стоит отметить, что по ходу партии россиянка отыгралась со счёта 1:4.

На момент написания новости в игре идёт решающий третий сет. Следить за ходом встречи Диана Шнайдер – Арина Соболенко можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.