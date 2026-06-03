Шнайдер — четвёртая, кому удалось повесить «баранку» первой ракетке в третьем сете на ТБШ

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер стала четвёртой спортсменкой в истории WTA, кому удалось обыграть первую ракетку мира в третьем сете матча турнира «Большого шлема» со счётом 6:0. Шнайдер вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв белоруску Арину Соболенко (первый номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:5, 6:0.

Ранее подобного результата добивались лишь Штеффи Граф («Ролан Гаррос» — 1995), Серена Уильямс (Открытый чемпионат Австралии — 2005) и Мария Шарапова (Открытый чемпионат США — 2006).

В полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2026 Диана Шнайдер сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской. «Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.