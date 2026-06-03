Диана Шнайдер — третья теннисистка в 1/2 финала ТБШ 2004 года рождения и младше

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер стала третьей теннисисткой, рождённой в 2004-м и позднее, которой удалось выйти в полуфинал на турнире «Большого шлема», сообщает Opta Ace. В 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).

Ранее в данную стадию турнира выходили россиянка Мирра Андреева, которая родилась в 2007 году и американка Кори Гауфф (2004).

За выход в финал Открытого чемпионата Франции — 2026 Диана Шнайдер поборется с представительницей Польши Майей Хвалиньской (114-й номер рейтинга).

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская тенниситка Кори Гауфф.