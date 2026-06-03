Диана Шнайдер — третья теннисистка в 1/2 финала ТБШ 2004 года рождения и младше
Поделиться
23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер стала третьей теннисисткой, рождённой в 2004-м и позднее, которой удалось выйти в полуфинал на турнире «Большого шлема», сообщает Opta Ace. В 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|0
|
|7
|6
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Ранее в данную стадию турнира выходили россиянка Мирра Андреева, которая родилась в 2007 году и американка Кори Гауфф (2004).
За выход в финал Открытого чемпионата Франции — 2026 Диана Шнайдер поборется с представительницей Польши Майей Хвалиньской (114-й номер рейтинга).
«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская тенниситка Кори Гауфф.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июня 2026
-
18:10
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:43
-
17:33
-
17:30
-
17:26
-
17:18
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:43
-
16:38
-
16:37
-
16:23
-
16:11
-
16:02
-
15:53
-
15:47
-
15:36
-
15:26
-
15:19
-
14:48
-
14:30
-
14:26
-
14:06
-
14:05
-
13:55
-
13:24
-
13:22
-
13:11