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Диана Шнайдер — третья теннисистка в 1/2 финала ТБШ 2004 года рождения и младше

Диана Шнайдер — третья теннисистка в 1/2 финала ТБШ 2004 года рождения и младше
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23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер стала третьей теннисисткой, рождённой в 2004-м и позднее, которой удалось выйти в полуфинал на турнире «Большого шлема», сообщает Opta Ace. В 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Ранее в данную стадию турнира выходили россиянка Мирра Андреева, которая родилась в 2007 году и американка Кори Гауфф (2004).

За выход в финал Открытого чемпионата Франции — 2026 Диана Шнайдер поборется с представительницей Польши Майей Хвалиньской (114-й номер рейтинга).

«Ролан Гаррос» — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская тенниситка Кори Гауфф.

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