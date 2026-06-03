Диана Шнайдер, «РГ»-2026: результаты 3 июня, следующая соперница, путь до титула

Сегодня, 3 июня, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер провела четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2026 и вышла в полуфинал. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Дианы Шнайдер.

Результаты Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Диана Шнайдер (Россия) — Рената Сарасуа (Мексика) – 6:4, 6:1;

1/32 финала: Диана Шнайдер (Россия) — Маккартни Кесслер (США) – 7:6 (7:3), 6:1;

1/16 финала: Диана Шнайдер (Россия) — Александра Олейникова (Украина) — 7:5, 6:1.

1/8 финала: Диана Шнайдер (Россия) — Мэдисон Киз (США) — 6:3, 3:6, 6:0.

1/4 финала: Диана Шнайдер (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь) — 3:6, 7:5, 0:6.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/2 финала: Майя Хвалиньска (Польша).

Возможная сетка Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2026: