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Диана Шнайдер и Майя Хвалиньска повторили достижение 42-летней давности на «Ролан Гаррос»

Диана Шнайдер и Майя Хвалиньска повторили достижение 42-летней давности на «Ролан Гаррос»
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Российская и польская теннисистки Диана Шнайдер и Майя Хвалиньска на «Ролан Гаррос» — 2026 повторили достижение бывших американских игроков Мартины Навратиловой и Камиллы Бенжамен, державшееся 42 года, сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

Шнайдер и Хвалиньска — первая пара теннисисток-левшей, добравшихся до стадии полуфинала «Ролан Гаррос» со времён Навратиловой и Бенжамен, сделавших это в 1984 году. В последний раз до этого на других турнирах «Большого шлема» такое удавалось на Уимблдоне 2014 года Петре Квитовой и Люси Шафаржовой.

Шнайдер в четвертьфинале одолела первую ракетку мира Арину Соболенко (3:6, 7:5, 6:0), Хвалиньска оказалась сильнее россиянки Анны Калинской (7:6 (7:3), 6:3). Соперницы сыграют друг с другом в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026.

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