Определились полуфиналистки «Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин

Сегодня, 3 июня, в Париже продолжился «Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин. В рамках игрового дня состоялись матчи 1/4 финала, по результатам которых стали известны имена теннисисток, которые сыграют в полуфинале турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком сформированных пар 1/2 финала Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026, женщины. Пары 1/2 финала:

Мирра Андреева (Россия, 8) — Марта Костюк (Украина, 15);

Диана Шнайдер (Россия, 25) - Майя Хвалинска (Польша, Q).

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.