«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: результаты матчей 3 июня

Сегодня, 3 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжились матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня прошли встречи 1/4 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч 11-го игрового дня.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. 1/4 финала. Результаты на 3 июня:

Анна Калинская (Россия, 22) — Майя Хвалинска (Польша, Q) — 6:7 (3:7), 3:6.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Диана Шнайдер (Россия, 25) — 6:3, 5:7, 0:6.

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.