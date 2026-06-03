«У меня нет слов». Диана Шнайдер — о победе над Ариной Соболенко в четвертьфинале «РГ»

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер прокомментировала свою победу над занимающей первое место в мировом рейтинге белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 (3:6, 7:5, 6:0).

«Честно, у меня нет слов. Я суперсчастлива. Очевидно, сегодня условия были достаточно сложные из-за ветра. Впервые играла с Ариной, супернервничала, впервые играю в четвертьфинале [турнира «Большого шлема»]. В первом сете просто пыталась приспособиться к её игре, потом уже к условиям и ветру, пыталась понять, как играть. Я просто старалась сосредоточиться на каждом очке, не думать о счёте. Думала: «Ладно, условия тяжёлые, она первая в мире, так что просто постараюсь выложиться до конца и посмотрю, что получится». Боролась за каждое очко. Старалась бегать за каждым мячом и загонять его чуть глубже в корт», — сказала Шнайдер в интервью на корте.