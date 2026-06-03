«Суперособенный турнир для меня». Шнайдер — о первом выходе в полуфинал ТБШ в карьере

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в полуфинал турнира «Большого шлема» после победы над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 (3:6, 7:5, 6:0).

— Ты впервые в своей карьере победила действующую первую ракетку мира, впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». И сделала это всё в одном матче.

— Определённо, это суперособенная победа. Кажется, в третьем сете я наконец нашла свой ритм и поняла, как играть, где мне лучше обороняться, а где — атаковать. Третий сет — это то, к чему я должна была стремиться с самого начала. Суперсчастлива, что сумела завершить на хорошей ноте, а не начать на хорошей ноте (смеётся). Определённо, суперособенный турнир для меня здесь, — сказала Шнайдер в интервью на корте.