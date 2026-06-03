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«Суперособенный турнир для меня». Шнайдер — о первом выходе в полуфинал ТБШ в карьере

«Суперособенный турнир для меня». Шнайдер — о первом выходе в полуфинал ТБШ в карьере
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23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в полуфинал турнира «Большого шлема» после победы над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 (3:6, 7:5, 6:0).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

— Ты впервые в своей карьере победила действующую первую ракетку мира, впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». И сделала это всё в одном матче.
— Определённо, это суперособенная победа. Кажется, в третьем сете я наконец нашла свой ритм и поняла, как играть, где мне лучше обороняться, а где — атаковать. Третий сет — это то, к чему я должна была стремиться с самого начала. Суперсчастлива, что сумела завершить на хорошей ноте, а не начать на хорошей ноте (смеётся). Определённо, суперособенный турнир для меня здесь, — сказала Шнайдер в интервью на корте.

Расписание матчей "Ролан Гаррос" - 2026
Турнирная сетка "Ролан Гаррос" - 2026
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