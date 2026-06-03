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Никто из чемпионов ТБШ не добрался до 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2026

Никто из чемпионов ТБШ не добрался до 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2026
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Сегодня, 3 июня, в Париже продолжился «Ролан Гаррос» — 2026, завершились матчи 1/4 финала. В двух сетках — мужской и женской — стартовало 16 чемпионов ТБШ (пять мужчин и 11 женщин). В полуфинал соревнований не смог выйти ни один из них.

Во второй круг не сумели пробиться сразу семеро (Слоан Стивенс, Софья Кенин, Эмма Радукану, Марин Чилич, Даниил Медведев, Барбора Крейчикова, Стэн Вавринка) в третий — ещё трое (Елена Остапенко, Елена Рыбакина, Янник Синнер), в четвёртый — не дошли двое (Кори Гауфф, Новак Джокович), до 1/4 финала сошли ещё трое (Мэдисон Киз, Ига Швёнтек, Наоми Осака), а перед 1/2 финала выбыла последняя чемпионка ТБШ — Арина Соболенко.

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