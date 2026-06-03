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«Прямо сейчас хочу уйти из тенниса». Соболенко — после поражения от Шнайдер на «РГ»

«Прямо сейчас хочу уйти из тенниса». Соболенко — после поражения от Шнайдер на «РГ»
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Она уступила россиянке Диане Шнайдер со счётом 6:3, 5:7, 0:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Никаких мыслей, никаких эмоций. Прямо сейчас хочу уйти из тенниса. Через пару дней увидим, вернусь ли я в норму», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.

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