«Прямо сейчас хочу уйти из тенниса». Соболенко — после поражения от Шнайдер на «РГ»
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Она уступила россиянке Диане Шнайдер со счётом 6:3, 5:7, 0:6.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|0
|
|7
|6
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«Никаких мыслей, никаких эмоций. Прямо сейчас хочу уйти из тенниса. Через пару дней увидим, вернусь ли я в норму», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июня 2026
-
18:10
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:43
-
17:33
-
17:30
-
17:26
-
17:18
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:43
-
16:38
-
16:37
-
16:23
-
16:11
-
16:02
-
15:53
-
15:47
-
15:36
-
15:26
-
15:19
-
14:48
-
14:30
-
14:26
-
14:06
-
14:05
-
13:55
-
13:24
-
13:22
-
13:11