«Прямо сейчас хочу уйти из тенниса». Соболенко — после поражения от Шнайдер на «РГ»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Она уступила россиянке Диане Шнайдер со счётом 6:3, 5:7, 0:6.

«Никаких мыслей, никаких эмоций. Прямо сейчас хочу уйти из тенниса. Через пару дней увидим, вернусь ли я в норму», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко.