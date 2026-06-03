«Ролан Гаррос» — 2026 стал уникальным турниром «Большого шлема» за почти 50 лет

Проходящий в эти дни Открытый чемпионат Франции 2026 года по теннису стал уникальным за последние 49 лет турниром «Большого шлема» благодаря тому, что ни в мужской, ни в женской одиночных сетках никто из участников и участниц полуфиналов до этого в своей карьере не становился победителем какого-либо из мэйджоров, сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

В последний раз подобное происходило ещё в 1977 году, тоже на Открытом чемпионате Франции.

В полуфиналах женской одиночной сетки турнира сыграют пары: Мирра Андреева (Россия) — Марта Костюк (Украина) и Диана Шнайдер (Россия) — Майя Хвалиньска (Польша). У мужчин определились участники лишь одного из двух матчей — немец Александр Зверев сыграет с чехом Якубом Меншиком, однако среди участвующих в четвертьфиналах Феликса Оже-Альяссима (Канада), Флавио Коболли, Маттео Берреттини и Маттео Арнальди (все трое — Италия) также нет бывших чемпионов турниров «Большого шлема».