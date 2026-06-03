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Две россиянки вышли в 1/2 финала «Ролан Гаррос впервые с 2009 года

Две россиянки вышли в 1/2 финала «Ролан Гаррос впервые с 2009 года
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Сегодня, 3 июня, в Париже продолжился «Ролан Гаррос» — 2026, завершились матчи 1/4 финала. В 1/2 финала выступят две россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Последний раз в четвёрку лучших грунтового мэйджора две российские теннисистки выходили в 2009 году.

Тогда это удалось Светлане Кузнецовой и Динаре Сафиной, причём обе затем пробились в финал, и в решающем матче Светлана обыграла Динару.

На «Ролан Гаррос» — 2026 сыграли 14 россиян (четыре мужчины и 10 женщин). До второго круга добрались шестеро из них, до третьего — пятеро, во вторую неделю пробились четверо, в 1/4 финала вышли три россиянки — Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Анна Калинская.

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