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«Уже вижу её в финале». Кафельников — о сенсационной победе Шнайдер над Соболенко на «РГ»

«Уже вижу её в финале». Кафельников — о сенсационной победе Шнайдер над Соболенко на «РГ»
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе россиянки Дианы Шнайдер над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Я следил и не мог поверить! Со счёта 3:5 во втором сете… Арина не выиграла ни одного гейма, а Диана — десять геймов подряд. Я не знаю, я не могу это объяснить. Большая сенсация! Но это нам радостная сенсация. Честно говоря, вижу уже её в субботнем финальном матче. Не думаю, что польская теннисистка создаст ей проблемы. Стиль примерно одинаковый, но Диана умнее, мощнее и стабильнее. Я предрекаю ей лёгкую прогулку», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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