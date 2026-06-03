«Уже вижу её в финале». Кафельников — о сенсационной победе Шнайдер над Соболенко на «РГ»

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе россиянки Дианы Шнайдер над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Я следил и не мог поверить! Со счёта 3:5 во втором сете… Арина не выиграла ни одного гейма, а Диана — десять геймов подряд. Я не знаю, я не могу это объяснить. Большая сенсация! Но это нам радостная сенсация. Честно говоря, вижу уже её в субботнем финальном матче. Не думаю, что польская теннисистка создаст ей проблемы. Стиль примерно одинаковый, но Диана умнее, мощнее и стабильнее. Я предрекаю ей лёгкую прогулку», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.