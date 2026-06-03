Кафельников считает Костюк фаворитом матча с Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о предстоящем полуфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2026 между россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Мартой Костюк.

«Шансы 55 на 45 в пользу Костюк. Исхожу из того, что они играли два матча. Оба, к сожалению, были не в пользу Мирры. Да, небольшим фаворитом будет Костюк», — сказал Евгений Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч Костюк и Андреевой состоится в четверг, 4 июня. Начало запланировано на 16:00 мск.