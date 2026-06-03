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Кафельников считает Костюк фаворитом матча с Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»

Кафельников считает Костюк фаворитом матча с Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о предстоящем полуфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2026 между россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Мартой Костюк.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:00 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Шансы 55 на 45 в пользу Костюк. Исхожу из того, что они играли два матча. Оба, к сожалению, были не в пользу Мирры. Да, небольшим фаворитом будет Костюк», — сказал Евгений Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч Костюк и Андреевой состоится в четверг, 4 июня. Начало запланировано на 16:00 мск.

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