Кафельников считает Костюк фаворитом матча с Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о предстоящем полуфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2026 между россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Мартой Костюк.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:00 МСК
15
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Шансы 55 на 45 в пользу Костюк. Исхожу из того, что они играли два матча. Оба, к сожалению, были не в пользу Мирры. Да, небольшим фаворитом будет Костюк», — сказал Евгений Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч Костюк и Андреевой состоится в четверг, 4 июня. Начало запланировано на 16:00 мск.
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