Арина Соболенко назвала свою главную ошибку в матче с Дианой Шнайдер на «Ролан Гаррос»
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о главном факторе своего поражения от россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 (6:3, 5:7, 0:6).
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|0
|
|7
|6
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«Считаю, у меня были вполне хорошие возможности во втором сете, но я их завалила, а после этого она здорово заиграла. Я не смогла ментально восстановиться после второго сета, это было главной ошибкой.
Не знаю, когда в последний раз проигрывала 10 геймов подряд. Полагаю, ментально угодила в очень глубокую и тёмную яму, не смогла выбраться из неё», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июня 2026
-
18:46
-
18:38
-
18:38
-
18:32
-
18:20
-
18:18
-
18:14
-
18:10
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:43
-
17:33
-
17:30
-
17:26
-
17:18
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:43
-
16:38
-
16:37
-
16:23
-
16:11
-
16:02
-
15:53
-
15:47
-
15:36
-
15:26
-
15:19
-
14:48
-
14:30