Соболенко — о матче со Шнайдер: это был грязный теннис, почему не закрыли крышу?

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о факторе незакрытой крыши на стадионе после своего поражения от россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 (6:3, 5:7, 0:6).

«Не знаю, почему они не закрывают крышу, когда ветер такой сумасшедший. Но как я могу жаловаться, если почти весь матч у меня всё работало как надо, а потом просто ускользнуло? Мне казалось, что ветер становится сумасшедшим, но, может, потому что ментально я была не в порядке.

Помню, как в том году на нашем матче они крышу не закрывали, а на следующий день условия были такими же, но на мужской матч закрыли, чтобы условия и уровень тенниса были лучше.

Не знаю, почему они её не закрыли? Даже хотя я выигрывала, это был грязный теннис. Не представляю, как людям было сидеть и смотреть на мою игру», — сказала Соболенко на пресс-конференции.