Соболенко сравнила поражение от Шнайдер на «РГ»-2026 с проигранным финалом Гауфф

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась после поражения от россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 (6:3, 5:7, 0:6), сравнив этот опыт с тем, как она уступила в финале этого же турнира в 2025 году. Тогда она проиграла американке Кори Гауфф (7:6 (7:5), 2:6, 4:6).

«Да, этот матч был похож на прошлогодний финал. Мне надо посидеть и подумать, что происходит у моей голове в таких тяжёлых ситуациях, потому что я ведь опытный игрок, через многое прошла. Надо понять, что за мелкая деталь временами не работает. Надеюсь, это преодолею», — сказала Соболенко на пресс-конференции.