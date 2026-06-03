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Соболенко сравнила поражение от Шнайдер на «РГ»-2026 с проигранным финалом Гауфф

Соболенко сравнила поражение от Шнайдер на «РГ»-2026 с проигранным финалом Гауфф
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась после поражения от россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 (6:3, 5:7, 0:6), сравнив этот опыт с тем, как она уступила в финале этого же турнира в 2025 году. Тогда она проиграла американке Кори Гауфф (7:6 (7:5), 2:6, 4:6).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Да, этот матч был похож на прошлогодний финал. Мне надо посидеть и подумать, что происходит у моей голове в таких тяжёлых ситуациях, потому что я ведь опытный игрок, через многое прошла. Надо понять, что за мелкая деталь временами не работает. Надеюсь, это преодолею», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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Новости. Теннис
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