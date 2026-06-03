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«Возможно, проведу день, круша всякое». Соболенко — после поражения от Шнайдер на «РГ»

«Возможно, проведу день, круша всякое». Соболенко — после поражения от Шнайдер на «РГ»
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась после поражения от россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 (6:3, 5:7, 0:6), отметив, как можно справиться со стрессом из-за неудачного результата.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Что нас не убивает, делает нас сильнее. Я в итоге разберусь с этой маленькой деталью и вернусь сильнее. А знаете, только что поняла, как это сделать. Знаете, такие комнаты, куда заходишь и начинаешь всё крушить? Возможно, завтра весь день проведу, круша всякое. Может, поможет, может, нет», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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