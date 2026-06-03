«Возможно, проведу день, круша всякое». Соболенко — после поражения от Шнайдер на «РГ»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась после поражения от россиянки Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 (6:3, 5:7, 0:6), отметив, как можно справиться со стрессом из-за неудачного результата.

«Что нас не убивает, делает нас сильнее. Я в итоге разберусь с этой маленькой деталью и вернусь сильнее. А знаете, только что поняла, как это сделать. Знаете, такие комнаты, куда заходишь и начинаешь всё крушить? Возможно, завтра весь день проведу, круша всякое. Может, поможет, может, нет», — сказала Соболенко на пресс-конференции.