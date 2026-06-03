Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут сыграть друг с другом в финале «Ролан Гаррос» — 2026

Российские теннисистки Мирра Андреева (восьмая ракетка мира) и Диана Шнайдер (23-я) могут сыграть друг с другом в финале проходящего в эти дни Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. Обе спортсменки добрались до стадии полуфинала «Ролан Гаррос».

Андреева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк, занимающей в мировом рейтинге 15-е место, Шнайдер — со 114-й ракеткой мира полькой Майей Хвалиньской. В случае побед россиянки встретятся друг с другом в финале турнира.

Оба полуфинальных матча пройдут завтра, 4 июня. Встреча Андреевой и Костюк начнётся в 16:00 мск, Шнайдер и Хвалиньская выйдут на корт сразу после окончания их игры.