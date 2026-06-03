Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут сыграть друг с другом в финале «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Российские теннисистки Мирра Андреева (восьмая ракетка мира) и Диана Шнайдер (23-я) могут сыграть друг с другом в финале проходящего в эти дни Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. Обе спортсменки добрались до стадии полуфинала «Ролан Гаррос».
Андреева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк, занимающей в мировом рейтинге 15-е место, Шнайдер — со 114-й ракеткой мира полькой Майей Хвалиньской. В случае побед россиянки встретятся друг с другом в финале турнира.
Оба полуфинальных матча пройдут завтра, 4 июня. Встреча Андреевой и Костюк начнётся в 16:00 мск, Шнайдер и Хвалиньская выйдут на корт сразу после окончания их игры.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:00 МСК
15
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
|1
|2
|3
|
|
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 17:30 МСК
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июня 2026
-
18:46
-
18:38
-
18:38
-
18:32
-
18:20
-
18:18
-
18:14
-
18:10
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:43
-
17:33
-
17:30
-
17:26
-
17:18
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:43
-
16:38
-
16:37
-
16:23
-
16:11
-
16:02
-
15:53
-
15:47
-
15:36
-
15:26
-
15:19
-
14:48
-
14:30