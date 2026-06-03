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Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут сыграть друг с другом в финале «Ролан Гаррос» — 2026

Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут сыграть друг с другом в финале «Ролан Гаррос» — 2026
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Российские теннисистки Мирра Андреева (восьмая ракетка мира) и Диана Шнайдер (23-я) могут сыграть друг с другом в финале проходящего в эти дни Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года. Обе спортсменки добрались до стадии полуфинала «Ролан Гаррос».

Андреева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк, занимающей в мировом рейтинге 15-е место, Шнайдер — со 114-й ракеткой мира полькой Майей Хвалиньской. В случае побед россиянки встретятся друг с другом в финале турнира.

Оба полуфинальных матча пройдут завтра, 4 июня. Встреча Андреевой и Костюк начнётся в 16:00 мск, Шнайдер и Хвалиньская выйдут на корт сразу после окончания их игры.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 16:00 МСК
Марта Костюк
15
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 17:30 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
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