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Россия занимает первое место по числу игроков в женской сетке «РГ»-2026 после 1/4 финала

Россия занимает первое место по числу игроков в женской сетке «РГ»-2026 после 1/4 финала
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Сегодня, 3 июня, в Париже продолжился «Ролан Гаррос» — 2026, завершились матчи 1/4 финала. Россия занимает первое место по числу теннисисток, которые сыграют в полуфинале соревнований в женском одиночном разряде.

В 1/2 финала выступят и две российские теннисистки — Мирра Андреева (восьмой номер посева) и Диана Шнайдер (25-я ракетка). На этой стадии также сыграют украинка Марта Костюк и представительница Польши Майя Хвалиньска.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026, женщины. Пары 1/2 финала:

Мирра Андреева (Россия, 8) — Марта Костюк (Украина, 15);
Диана Шнайдер (Россия, 25) — Майя Хвалиньска (Польша, Q).

Открытый чемпионат Франции — 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

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