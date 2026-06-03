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«Гордимся». ФК «Акрон» — о победе Дианы Шнайдер над Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос»

«Гордимся». ФК «Акрон» — о победе Дианы Шнайдер над Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос»
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Пресс-служба футбольного клуба «Акрон» из Тольятти отреагировала на победу уроженки города российской теннисистки 23-й ракетки мира Дианы Шнайдер над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 (3:6, 7:5, 6:0).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Диана Шнайдер — в полуфинале турнира «Ролан Гаррос». Диана обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале. Потрясающий результат нашей болельщицы. Гордимся и с теплотой вспоминаем коллаборацию с Дианой», — написала пресс-служба в телеграм-канале клуба.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Шнайдер сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской, встреча пройдёт завтра, 4 июня.

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