«Гордимся». ФК «Акрон» — о победе Дианы Шнайдер над Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос»

Пресс-служба футбольного клуба «Акрон» из Тольятти отреагировала на победу уроженки города российской теннисистки 23-й ракетки мира Дианы Шнайдер над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 (3:6, 7:5, 6:0).

«Диана Шнайдер — в полуфинале турнира «Ролан Гаррос». Диана обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале. Потрясающий результат нашей болельщицы. Гордимся и с теплотой вспоминаем коллаборацию с Дианой», — написала пресс-служба в телеграм-канале клуба.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Шнайдер сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской, встреча пройдёт завтра, 4 июня.