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«Это очень круто». Мыскина — о победе Шнайдер над Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026

«Это очень круто». Мыскина — о победе Шнайдер над Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина высказалась о результате четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции по теннису 2026 года, в котором россиянка Диана Шнайдер (23-я ракетка мира) одержала победу над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).

«Вот это сенсация! Вот это супертеннис, который мы хотим видеть. Да, было достаточно много ошибок со стороны Арины. Что Диана не бросила бороться, она проигрывала, начала терпеть, начала играть в такой теннис, который не нравится Арине, и в конце концов смогла сломать первую ракетку мира, мне кажется, это очень круто. Это то, что мы хотим видеть, наверное, в каждом матче — борьбу, накал страстей и, конечно же, победу наших девчонок. Ждём крутые полуфиналы», — сказала Мыскина в видео, опубликованном в телеграм-канале «Больше!».

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