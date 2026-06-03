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«Соболенко дрогнула в третьем сете». Тарпищев — о победе Шнайдер в 1/4 финала «РГ»

«Соболенко дрогнула в третьем сете». Тарпищев — о победе Шнайдер в 1/4 финала «РГ»
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянки Дианы Шнайдер над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:0 в пользу россиянки.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Неудивительно, она уже год на уровне двадцатки играет. Надо было завязать борьбу, а дальше больше зависело от соперницы — и Соболенко дрогнула в третьем сете. Снизила скорость удара, начала играть в середину, а наша как раз из середины очень удачно разводила и заставила её бегать. Не скажу, что закономерная победа, но Шнайдер сыграла во взрослый теннис», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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