«Соболенко дрогнула в третьем сете». Тарпищев — о победе Шнайдер в 1/4 финала «РГ»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянки Дианы Шнайдер над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:0 в пользу россиянки.

«Неудивительно, она уже год на уровне двадцатки играет. Надо было завязать борьбу, а дальше больше зависело от соперницы — и Соболенко дрогнула в третьем сете. Снизила скорость удара, начала играть в середину, а наша как раз из середины очень удачно разводила и заставила её бегать. Не скажу, что закономерная победа, но Шнайдер сыграла во взрослый теннис», — приводит слова Тарпищева ТАСС.