Диана Шнайдер рассказала, за счёт чего смогла переломить ход матча с Соболенко на «РГ»

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала, благодаря чему ей удалось переломить ход четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» — 2026 с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).

— Очень счастлива, ещё перевариваю эмоции. Матч был тяжёлым, просто очень рада и горжусь собой, что смогла справиться с эмоциями и погодными условиями, билась и работала.

— Вы уступали сет и два брейка, откуда была вера, что сможете вернуться? Какие знаки замечали, когда счёт начал меняться?

— Естественно, понимала, что играю против первой ракетки мира, с Ариной, очень агрессивной теннисисткой. Думала, что условия тяжёлые, так что слишком не давила на себя. При счёте 5:3 я была с противоположной стороны от боксов тренеров, играла против ветра, Арина начала оказывать давление, поняла, что мне надо подумать о чём-то другом. Старалась действовать вариативно, больше закручивать мячи, бить резаные. Но это не работало.

И мне надо было что-то поменять. Наступило облегчение, поняла, что просто буду идти на свои удары, быть более агрессивной, потому что она слишком давила и выигрывала короткие розыгрыши. Тогда я стала более агрессивно действовать на второй подаче, оказывать больше давления. Арина допустила пару невынужденных ошибок, я стала потихоньку перехватывать инициативу. И поверила в себя. После второго сета думала: так, ладно, она тут впервые отдала сет. Я первая, кто взяла у неё сет, это здорово.

В третьем сете старалась показывать такую же игру, просто чуть более агрессивно действовать, бить попроще. Но когда открывалась возможность, надо было её использовать, но держать концентрацию, потому что было очень ветрено, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.