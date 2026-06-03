«Жду большую битву». Диана Шнайдер — о предстоящем полуфинале «Ролан Гаррос» — 2026

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер высказалась о предстоящем матче полуфинала «Ролан Гаррос» — 2026 с польской теннисисткой Майей Хвалиньской, который пройдёт завтра, 4 июня.
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— Завтра вы сыграете с Хвалиньской, вы у неё выиграли в 2022 году. Что помните из того матча, что вообще думаете об этой теннисистке?
— Да уж, безумие. Конечно, помню тот матч, даже помню, где он был. На «шестидесятнике» в Стамбуле, полуфинал. Она очень непростой игрок, у неё хорошие укороченные и резаные. Я не удивлена, что она хорошо выступает. Иногда просто нужно время. Ещё она леворукая. Мне надо будет переключиться на завтрашний матч. Рада за неё и жду завтра большую битву. Думаю, мы обе выложимся на полную, потому что для нас обеих это большой шанс. Будет классный матч, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.
- 3 июня 2026
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