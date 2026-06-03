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«Много грязных ударов, меня это раздражало». Шнайдер — об условиях в матче с Соболенко

«Много грязных ударов, меня это раздражало». Шнайдер — об условиях в матче с Соболенко
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23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала, как справлялась с погодными условиями и ветром во время четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» — 2026 с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

— Насколько непростыми были условия? Арине пришлось нелегко из-за них. Вы знали, что в том году в финале ей тоже было непросто из-за ветра?
— Я разминалась с закрытой крышей, не знала, что её откроют на матч. Удивлена, что они решили это сделать. Условия были очень тяжёлыми, было много грязных ударов, очень непредсказуемых. Много ветра и песка.
Меня это немного раздражало в первом сете, но я повторяла себе, что мы обе играем в этих условиях. Так что просто надо признать, что они тяжёлые, и понять, что надо сделать, куда дует ветер, как действовать с этой стороны, а как с другой.

Конечно, знала про прошлогодний финал, смотрела его. Знала, что там тоже было очень ветрено. Конечно, была в голове мысль, что Арине в том году пришлось непросто с Коко. Думала – надо просто ухватиться за свой шанс и сделать всё возможное, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.

Расписание матчей "Ролан Гаррос" - 2026
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