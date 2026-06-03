Шнайдер: когда увидела эмоции Соболенко, подумала: «Так, ты движешься правильно»

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала, как отреагировала на эмоциональность соперницы во время четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» — 2026 с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).
|1
|2
|3
|
|5
|0
|
|7
|6
— В том году был не только ветер, Арине ещё и спокойствия не хватало. Сегодня заметили, что она нервничала?
— Конечно, замечала такие моменты, когда она показывала эмоции. Знаю Арину, она очень эмоциональная. Я тоже такая. Но на этом турнире у меня очень хорошо получается не давать плохим эмоциям взять верх и мешать мне показывать свой лучший теннис. У меня тоже было достаточно моментов, когда могла злиться на себя, расстраиваться. Но когда увидела её эмоции, подумала: «Так, ты движешься правильно, надо держать концентрацию на себе, а не на ней». Думала только о себе, что мне надо сделать, шла от мяча к мячу, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.
- 3 июня 2026
-
21:01
-
20:53
-
20:52
-
20:45
-
20:37
-
20:22
-
20:19
-
20:14
-
20:13
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
19:56
-
19:47
-
18:46
-
18:38
-
18:38
-
18:32
-
18:20
-
18:18
-
18:14
-
18:10
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:43
-
17:33
-
17:30
-
17:26
-
17:18
-
17:17
-
17:10
-
17:00