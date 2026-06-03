Шнайдер: когда увидела эмоции Соболенко, подумала: «Так, ты движешься правильно»

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала, как отреагировала на эмоциональность соперницы во время четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» — 2026 с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).

— В том году был не только ветер, Арине ещё и спокойствия не хватало. Сегодня заметили, что она нервничала?

— Конечно, замечала такие моменты, когда она показывала эмоции. Знаю Арину, она очень эмоциональная. Я тоже такая. Но на этом турнире у меня очень хорошо получается не давать плохим эмоциям взять верх и мешать мне показывать свой лучший теннис. У меня тоже было достаточно моментов, когда могла злиться на себя, расстраиваться. Но когда увидела её эмоции, подумала: «Так, ты движешься правильно, надо держать концентрацию на себе, а не на ней». Думала только о себе, что мне надо сделать, шла от мяча к мячу, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.