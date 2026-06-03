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Тарпищев высказался о возможном российском финале на «Ролан Гаррос» — 2026

Тарпищев высказался о возможном российском финале на «Ролан Гаррос» — 2026
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о возможном российском финале на «Ролан Гаррос» — 2026 у женщин. В финал соревнований могут выйти две россиянки — Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

«На этом «Ролан Гаррос» реально может случиться русский финал. Третий в истории. Вот это важнее того, что две наших в полуфинале. Соперницы у Андреевой и Шнайдер хорошие, но не значит, что их нельзя обыгрывать, всё реально», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Мирра Андреева сыграет с украинкой Мартой Костюк, а Диана Шнайдер встретится с представительницей Польши Майей Хвалиньской.

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