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Шнайдер — о победе над Соболенко: Арина — специалист по харду, на грунте я двигаюсь лучше

Шнайдер — о победе над Соболенко: Арина — специалист по харду, на грунте я двигаюсь лучше
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23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер высказалась о деталях четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» — 2026 с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

— Насколько сказалось на результате, что матч был на грунте, а не на харде, где она очень успешна?
— Грунта-то не осталось, его весь сдуло ветром. Скользить было очень тяжело. Знаю, что Арина мощно бьёт и что она специалист по харду. Знала, что на грунте я двигаюсь лучше, старалась использовать это как своё преимущество.

— Арина перед матчем говорила, что ей нравится играть против леворуких. Вы об этом знали? Думали об этом, особенно когда пробивали форхендом по линии, ваш коронный удар сегодня?
— Не знала, что она это сказала, не смотрю другие пресс-конференции, но действительно, кому-то больше нравится играть против леворуких, кому-то против праворуких. Просто старалась идти на свои удары. Заметила, что у неё начались проблемы с форхендом, если появлялась возможность пробить по линии, я старалась это сделать.

Она начала не попадать с форхенда, потом и с бэкхенда, старалась оставаться агрессивной, не позволять ей часто выходить к сетке. Фокусировалась на том, как сделать так, чтобы она чаще не попадала, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.

Расписание матчей "Ролан Гаррос" - 2026
Турнирная сетка "Ролан Гаррос" - 2026
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