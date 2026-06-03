Шнайдер — о победе над Соболенко: Арина — специалист по харду, на грунте я двигаюсь лучше

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер высказалась о деталях четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» — 2026 с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).
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— Насколько сказалось на результате, что матч был на грунте, а не на харде, где она очень успешна?
— Грунта-то не осталось, его весь сдуло ветром. Скользить было очень тяжело. Знаю, что Арина мощно бьёт и что она специалист по харду. Знала, что на грунте я двигаюсь лучше, старалась использовать это как своё преимущество.
— Арина перед матчем говорила, что ей нравится играть против леворуких. Вы об этом знали? Думали об этом, особенно когда пробивали форхендом по линии, ваш коронный удар сегодня?
— Не знала, что она это сказала, не смотрю другие пресс-конференции, но действительно, кому-то больше нравится играть против леворуких, кому-то против праворуких. Просто старалась идти на свои удары. Заметила, что у неё начались проблемы с форхендом, если появлялась возможность пробить по линии, я старалась это сделать.
Она начала не попадать с форхенда, потом и с бэкхенда, старалась оставаться агрессивной, не позволять ей часто выходить к сетке. Фокусировалась на том, как сделать так, чтобы она чаще не попадала, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.
- 3 июня 2026
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