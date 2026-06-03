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Шнайдер ответила, чем отличается выход в полуфинал ТБШ в одиночке от парного разряда

Шнайдер ответила, чем отличается выход в полуфинал ТБШ в одиночке от парного разряда
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23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала об отличиях от игры на турнирах «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах, где она часто выступала с соотечественницей Миррой Андреевой, занимающей восьмую строчку мирового рейтинга.

В финале «Ролан Гаррос» — 2026 Шнайдер, которой предстоит сыграть в полуфинале с полькой Майей Хвалиньской, может встретиться с Андреевой. Для этого Мирре нужно обыграть украинку Марту Костюк.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 17:30 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

— Вы впервые дошли до такой стадии на таком турнире в одиночном разряде, но часто доходили в паре. Насколько это помогает? И вы ещё можете встретиться со своим привычным партнёром в парах в финале.
— Ну, надо завтра выиграть, я об этом особо не думаю. Да, мы с Миррой далеко заходили здесь в прошлом году и на Australian Open. Но одиночный разряд ощущается иначе, потому что в парах ты разделяешь успех с партнёром. А тут это только твой успех и твоей команды, ощущения более особенные, особенно когда это в первый раз. Счастлива от того, что происходит, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.

Расписание матчей "Ролан Гаррос" - 2026
Турнирная сетка "Ролан Гаррос" - 2026
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