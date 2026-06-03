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Диана Шнайдер ответила на вопрос об отношениях с Миррой Андреевой перед возможным финалом друг с другом на Ролан Гаррос 2026

Шнайдер ответила на вопрос об отношениях с Андреевой перед возможным финалом на «РГ»
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23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала об отношениях с соотечественницей Миррой Андреевой, занимающей восьмую строчку мирового рейтинга.

В финале «Ролан Гаррос» — 2026 Шнайдер, которой предстоит сыграть в полуфинале с полькой Майей Хвалиньской, может встретиться с Андреевой. Для этого Мирре нужно обыграть украинку Марту Костюк.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
04 июня 2026, четверг. 17:30 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска

— Расскажите о ваших отношениях с Миррой?
— Мы хорошо ладим, даже когда играем друг с другом, у нас всё хорошо. У нас отличные взаимоотношения, но когда мы играем друг с другом, каждый хочет победить. То, что вне корта, остаётся вне корта. А на корте мы просто проявляем уважение друг к другу.

— Когда играете вместе в паре, любите посмеяться?
— Да, нам с ней очень нравится играть в паре, у нас одинаковый менталитет. Нравится шутить, смеяться, дурачиться. Это всё очень естественно и мило, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.

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