Шнайдер ответила на вопрос об отношениях с Андреевой перед возможным финалом на «РГ»

23-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер рассказала об отношениях с соотечественницей Миррой Андреевой, занимающей восьмую строчку мирового рейтинга.
В финале «Ролан Гаррос» — 2026 Шнайдер, которой предстоит сыграть в полуфинале с полькой Майей Хвалиньской, может встретиться с Андреевой. Для этого Мирре нужно обыграть украинку Марту Костюк.
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— Расскажите о ваших отношениях с Миррой?
— Мы хорошо ладим, даже когда играем друг с другом, у нас всё хорошо. У нас отличные взаимоотношения, но когда мы играем друг с другом, каждый хочет победить. То, что вне корта, остаётся вне корта. А на корте мы просто проявляем уважение друг к другу.
— Когда играете вместе в паре, любите посмеяться?
— Да, нам с ней очень нравится играть в паре, у нас одинаковый менталитет. Нравится шутить, смеяться, дурачиться. Это всё очень естественно и мило, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.
- 3 июня 2026
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