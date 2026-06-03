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Феликс Оже-Альяссим — Флавио Коболли: результат матча 3 июня, счёт 1:3, 1/4 финала Ролан Гарос

Флавио Коболли вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Феликса Оже-Альяссима
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14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2026. В 1/4 финала он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (шестой в рейтинге) со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 17:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 4 4
4 		6 6 6
             
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. В её рамках Коболли восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Оже-Альяссима семь эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Коболли поспорит с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Маттео Арнальди (Италия).

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