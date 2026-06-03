Кузнецова — о женском «РГ»: не буду говорить, какой финал хочу увидеть, мы все понимаем

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на победу россиянки Дианы Шнайдер над белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026.

«Впервые Диана играла в одиночке на корте Филиппа Шатрие и не просто справилась с соперницей, сложными условиями в виде ветра, но и поймала настоящий кураж в конце матча.

Не буду говорить, какой финал хочу увидеть, думаю, мы все понимаем. Полуфиналы у девчонок уже завтра, удачи», — написала Кузнецова в телеграм-канале.

Ранее в 1/2 финала на «Ролан Гаррос» вышла ещё одна россиянка Мирра Андреева. За выход в финал она поспорит с украинкой Мартой Костюк.