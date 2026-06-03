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Кузнецова — о женском «РГ»: не буду говорить, какой финал хочу увидеть, мы все понимаем

Кузнецова — о женском «РГ»: не буду говорить, какой финал хочу увидеть, мы все понимаем
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на победу россиянки Дианы Шнайдер над белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026.

«Впервые Диана играла в одиночке на корте Филиппа Шатрие и не просто справилась с соперницей, сложными условиями в виде ветра, но и поймала настоящий кураж в конце матча.

Не буду говорить, какой финал хочу увидеть, думаю, мы все понимаем. Полуфиналы у девчонок уже завтра, удачи», — написала Кузнецова в телеграм-канале.

Ранее в 1/2 финала на «Ролан Гаррос» вышла ещё одна россиянка Мирра Андреева. За выход в финал она поспорит с украинкой Мартой Костюк.

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