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Флавио Коболли впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Флавио Коболли впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»
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14-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 17:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 4 4
4 		6 6 6
             
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

24-летний теннисист одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим шестую строчку в мировом рейтинге, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. В полуфинале Открытого чемпионата Франции Коболли сыграет с одним из своих соотечественников — Маттео Берреттини или Маттео Арнальди.

За свою карьеру Коболли выиграл три титула ATP в одиночном разряде. Его высшая строчка в рейтинге на текущий момент — 12-я, однако уже со следующим обновлением списка он дебютирует в топ-10.

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