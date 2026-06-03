14-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

24-летний теннисист одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим шестую строчку в мировом рейтинге, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. В полуфинале Открытого чемпионата Франции Коболли сыграет с одним из своих соотечественников — Маттео Берреттини или Маттео Арнальди.

За свою карьеру Коболли выиграл три титула ATP в одиночном разряде. Его высшая строчка в рейтинге на текущий момент — 12-я, однако уже со следующим обновлением списка он дебютирует в топ-10.