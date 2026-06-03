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Впервые в истории в полуфинале турнира «Большого шлема» сыграют два итальянца

Впервые в истории в полуфинале турнира «Большого шлема» сыграют два итальянца
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14-я ракетка мира Флавио Коболли своей победой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 2026 года над канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим шестую строчку в мировом рейтинге, со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4, гарантировал, что в следующей стадии турнира сыграют два итальянца.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 17:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 4 4
4 		6 6 6
             
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Как сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X, впервые в Открытой эре в полуфинале турнира «Большого шлема» два итальянца сыграют друг с другом.

В параллельном четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 встречаются также два итальянца — Маттео Берреттини и Маттео Арнальди. Таким образом, один из них сыграет в полуфинале с Коболли, а за титул потом точно сыграет один из представителей Италии.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 21:25 МСК
Маттео Берреттини
105
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Маттео Арнальди
104
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
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