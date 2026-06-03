Впервые в истории в полуфинале турнира «Большого шлема» сыграют два итальянца

14-я ракетка мира Флавио Коболли своей победой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 2026 года над канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим шестую строчку в мировом рейтинге, со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4, гарантировал, что в следующей стадии турнира сыграют два итальянца.

Как сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X, впервые в Открытой эре в полуфинале турнира «Большого шлема» два итальянца сыграют друг с другом.

В параллельном четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 встречаются также два итальянца — Маттео Берреттини и Маттео Арнальди. Таким образом, один из них сыграет в полуфинале с Коболли, а за титул потом точно сыграет один из представителей Италии.