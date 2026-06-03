Впервые в истории в полуфинале турнира «Большого шлема» сыграют два итальянца
Поделиться
14-я ракетка мира Флавио Коболли своей победой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 2026 года над канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим шестую строчку в мировом рейтинге, со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4, гарантировал, что в следующей стадии турнира сыграют два итальянца.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 17:10 МСК
6
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|4
|4
|
|6
|6
|6
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Как сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X, впервые в Открытой эре в полуфинале турнира «Большого шлема» два итальянца сыграют друг с другом.
В параллельном четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 встречаются также два итальянца — Маттео Берреттини и Маттео Арнальди. Таким образом, один из них сыграет в полуфинале с Коболли, а за титул потом точно сыграет один из представителей Италии.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 21:25 МСК
105
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
104
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Комментарии
- 3 июня 2026
-
21:01
-
20:53
-
20:52
-
20:45
-
20:37
-
20:22
-
20:19
-
20:14
-
20:13
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
19:56
-
19:47
-
18:46
-
18:38
-
18:38
-
18:32
-
18:20
-
18:18
-
18:14
-
18:10
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:43
-
17:33
-
17:30
-
17:26
-
17:18
-
17:17
-
17:10
-
17:00