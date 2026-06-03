Флавио Коболли повторил достижение Доминика Тима 10-летней давности
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14-я ракетка мира Флавио Коболли стал первым с 2016 года теннисистом, выигравшим каждый из своих четырёх первых матчей с соперниками из топ-10 рейтинга ATP на грунте. Последним, кому подобное удавалось это до него, был австриец Доминик Тим. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 17:10 МСК
6
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
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Флавио Коболли
Ф. Коболли
Последней на текущий момент победой Коболли над игроком из топ-10 рейтинга на грунте стал удачный результат матча четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2026 с шестой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).
За свою карьеру Коболли выиграл три титула ATP в одиночном разряде. Его высшая строчка в рейтинге на текущий момент — 12-я, однако уже со следующим обновлением списка он дебютирует в топ-10.
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