Флавио Коболли повторил достижение Доминика Тима 10-летней давности

14-я ракетка мира Флавио Коболли стал первым с 2016 года теннисистом, выигравшим каждый из своих четырёх первых матчей с соперниками из топ-10 рейтинга ATP на грунте. Последним, кому подобное удавалось это до него, был австриец Доминик Тим. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в социальной сети X.

Последней на текущий момент победой Коболли над игроком из топ-10 рейтинга на грунте стал удачный результат матча четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2026 с шестой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

За свою карьеру Коболли выиграл три титула ATP в одиночном разряде. Его высшая строчка в рейтинге на текущий момент — 12-я, однако уже со следующим обновлением списка он дебютирует в топ-10.