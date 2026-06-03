«Сказал себе, что должен бороться». Коболли — о выходе в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался о выходе в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2026. В 1/4 финала он обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (шестой в рейтинге) со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

«Первый сет было очень тяжело играть. Это лучший корт, на котором я играл в своей жизни, потому что он раскрывает мой лучший теннис. Сказал себе, что должен бороться, это шанс всей моей жизни», — сказал Коболли в интервью на корте.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Флавио Коболли поспорит с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Маттео Арнальди (Италия).