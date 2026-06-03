Селиваненко отреагировал на победу Шнайдер над Соболенко на «Ролан Гаррос»
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отреагировал на победу россиянки Дианы Шнайдер над лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
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23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«Диана сегодня в очередной раз доказала, что в теннисе надо никогда заранее не опускать руки и искать свои шансы до последнего розыгрыша. Фантастический матч, уровень тенниса и спортивный дух Дианы. Хотя, конечно, Арина, держа все нити игры в своих руках, в один момент потеряла концентрацию и уже не смогла вернуться в игру. Ну а Диана сполна использовала свой шанс. Такими сюжетными поворотами и прекрасен теннис», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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