Селиваненко отреагировал на победу Шнайдер над Соболенко на «Ролан Гаррос»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко отреагировал на победу россиянки Дианы Шнайдер над лидером рейтинга WTA Ариной Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026.

«Диана сегодня в очередной раз доказала, что в теннисе надо никогда заранее не опускать руки и искать свои шансы до последнего розыгрыша. Фантастический матч, уровень тенниса и спортивный дух Дианы. Хотя, конечно, Арина, держа все нити игры в своих руках, в один момент потеряла концентрацию и уже не смогла вернуться в игру. Ну а Диана сполна использовала свой шанс. Такими сюжетными поворотами и прекрасен теннис», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.