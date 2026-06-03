«Не думаю, что она хочет бросать теннис». Винус Уильямс — о поражении Соболенко на «РГ»

Семикратная обладательница титулов турниров «Большого шлема» американская теннисистка Винус Уильямс отреагировала на слова лидера мирового рейтинга Арины Соболенко после поражения в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026.

Белоруска заявила, что после поражения от Дианы Шнайдер почувствовала желание бросить теннис.

«Честно говоря, мне было печально. Я будто подпала под её эмоции. Очень её понимаю. И она выкладывается полностью на корте. Ты видишь всё, что Арина чувствует, прямо во время матча. Возможно, стоит немного больше времени подождать перед пресс‑конференцией, если нужно, потому что не думаю, что она хочет бросать теннис. Это было бы трагедией для тенниса и для неё самой. Но когда проигрываешь, это просто… эх. Внутренняя борьба реальна. Мне нравится, что она открывает нам это, позволяет нам стать частью её мира таким образом. То, что случилось сегодня, случается с каждым игроком в какой‑то момент. И это больно. Хуже всего — что ты подвёл самого себя. И справиться с этим — самое трудное. Если тебя просто обыграли, тебя обыграли. Если кто‑то смёл тебя с корта, тебя смели, они сыграли лучше… С этим можно смириться. Но сейчас она имеет дело со своим разочарованием. С этим трудно спать по ночам. И ещё скажу: любой из нас согласился бы на тот год, что у неё был. Думаю, сейчас она всё обостряет. Но у неё был отличный год. Не думаю, что ей следует жалеть о чём‑то. Это должно сделать её сильнее», — приводит слова Уильямс TNT Sports.