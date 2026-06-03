«Для меня Карлос на 100% впереди». Ферреро — о соперничестве Алькараса и Синнера

Хуан-Карлос Ферреро, чемпион «Ролан Гаррос» — 2003, экс-тренер второй ракетки мира Карлоса Алькараса высказался о соперничестве испанца и лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Они соперничают в деталях. Карлос более динамичен, у него больше ударов, он может разрушать ритм Янника, который прежде всего любит играть в одном стиле: быстро, пробивая на одной высоте. В своём ритме его очень трудно обыграть. Для меня Карлос на 100% впереди: 55% на 45%. Но между этими двумя матчи всегда были и будут очень открытыми», — приводит слова Ферреро Corriere della Sera.

Ранее Ферреро высказался о возможности работы с Янником Синнером.