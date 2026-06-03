Флавио Коболли оценил победу над Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли оценил победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026.

«Прежде всего очень рад быть здесь и выиграть этот матч. Это очень много значит для меня, и это мой первый полуфинал турнира «Большого шлема». Это сбывшаяся мечта, думаю, что сегодня я провёл действительно хороший матч, даже после сложного первого сета в непростых условиях. Очень доволен своим выступлением.

Старался дышать во время смены сторон, не обращал внимания на свою команду, потому что чувствовал, что они нервничают больше, чем я. Думаю, на этот раз сделал что-то по-другому. Просто старался сохранять спокойствие и играть в свою игру. Сегодня, в последнем сете, полагаю, сыграл действительно хорошо», — сказал Коболли на пресс-конференции.