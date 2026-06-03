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Флавио Коболли оценил победу над Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Флавио Коболли оценил победу над Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли оценил победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 17:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 4 4
4 		6 6 6
             
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Прежде всего очень рад быть здесь и выиграть этот матч. Это очень много значит для меня, и это мой первый полуфинал турнира «Большого шлема». Это сбывшаяся мечта, думаю, что сегодня я провёл действительно хороший матч, даже после сложного первого сета в непростых условиях. Очень доволен своим выступлением.

Старался дышать во время смены сторон, не обращал внимания на свою команду, потому что чувствовал, что они нервничают больше, чем я. Думаю, на этот раз сделал что-то по-другому. Просто старался сохранять спокойствие и играть в свою игру. Сегодня, в последнем сете, полагаю, сыграл действительно хорошо», — сказал Коболли на пресс-конференции.

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