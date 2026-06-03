Коболли — о суевериях: на этой неделе я немного безумнее, чем на прошлой

14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал о своей суеверности, а также поделился историей, связанной с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.

«У меня несколько суеверий, но я не сумасшедший. На этой неделе я немного безумнее, чем на прошлой. Хожу в тот же ресторан, заказываю то же меню, принимаю тот же душ. На самом деле, кажется, говорил в первом интервью, что пользуюсь тем же душем, что и Рафа, потому что у меня остался в памяти эпизод, когда я попытался зайти, он позвонил мне, пришлось торопиться, потому что он меня ждал. Рафа сказал, что это его душ уже 14 лет (улыбается), так что думаю, лучшее, что я сделал, — это принял душ», — сказал Коболли на пресс-конференции.