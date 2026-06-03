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«Стоит порадоваться за итальянский теннис». Коболли — о предстоящем полуфинале на «РГ»

«Стоит порадоваться за итальянский теннис». Коболли — о предстоящем полуфинале на «РГ»
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14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался о предстоящем полуфинале на «Ролан Гаррос» — 2026. За выход в финал он сыграет с победителем матча Маттео БеттеттиниМаттео Арнальди.

«Это, несомненно, будет очередное дерби, но я думаю, нам стоит порадоваться за итальянский теннис. Помимо Янника Синнера и Лоренцо Музетти, в финале на этой неделе сыграют и другие итальянцы, так что нам стоит радоваться и наслаждаться матчем. Не знаю, против кого буду играть, но знаю, что буду готов», — сказал Коболли на пресс-конференции.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Коболли обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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